Parma, Conti: “D’Aversa decisivo per la mia scelta. Sono pronto a lottare per la salvezza”

MILANO – Una delle cessioni fatte dal Milan nella finestra invernale di calciomercato è stata quella di Andrea Conti. Dopo tre anni e mezzo all’ombra de Duomo, il terzino destro classe 1994 si è trasferito al Parma nella conferenza stampa di presentazione ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono felice di essere qui. Il Parma ha puntato molto su di me, mi ha voluto con grande convinzione e lo ringrazio. Conosco mister D’Aversa già da tanti anni, so come lavora. Ci siamo sentiti spesso prima che io venissi qui, anche durante la scorsa estate. Il mister è stato decisivo per la mia scelta. Sentivo il bisogno di cambiare e ho deciso di venire a Parma, non solo per l’allenatore ma anche per la società, che è seria, solida e storica. Sono convinto che possiamo fare bene insieme”.

SULLA LOTTA PER LA SALVEZZA – "E' sotto gli occhi di tutti quanto sia complicata la situazione, però il gruppo ha qualità, ci sono giocatori di alto livello e da domenica per noi è come se cominciasse un nuovo campionato. Siamo convinti che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Le potenzialità ci sono tutte, nonostante occorra fare i conti con tante altre squadre. In passato ho già lottato per non retrocedere, quindi so cosa significa. Dobbiamo però acquisire consapevolezza nei nostri mezzi: la squadra c'è, i giocatori sono di un livello superiore alla semplice salvezza. Sicurezza, autostima e consapevolezza si acquisiscono ottenendo risultati positivi. Febbraio sappiamo che è un mese importante, perché ci sono tanti scontri diretti proprio in ottica salvezza. Ovviamente giocheremo tutte le partite per vincere e ottenere punti fondamentali, perché dobbiamo assolutamente migliorare la nostra classifica".