Parla il Borussia: “Brandt resta qui”

L'Amministratore Delegato del Borussia Dortmund ai microfoni della BILD ha confermato che Brand resterà in giallonero

Redazione Il Milanista

"Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali in Italia. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse ma da parte mia, non c'è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo che giocherò altrove quest'anno". Così Julian Brandt ai microfoni di RTL ha parlato del suo futuro.

Sul classe '96 infatti era forte l'interesse del Milan che aveva individuato nel Nazionale tedesco il giusto rinforzo per la rosa di Stefano Pioli. Il tedesco piace a Maldini e Massara soprattutto per la sua capacità di poter giocare sia da esterno di attacco sia da trequartista. L'interesse però non si è mai manifestato in una vera e propria offerta. Anche perché la dirigenza rossonera sperava di imbastire la trattativa in uno scambio con Rafael Leao.

Il portoghese piace molto in Premier e anche, secondo alcuni media, al Borussia Dortmund. Ma il Milan ritiene che il tempo dell'ex Lille sia finito soprattutto per le incostanti prestazione del classe '99. Ma l'arrivo di Malen dal PSV ha bloccato sul nascere ogni possibilità di imbastire lo scambio.

Sul ragazzo, nelle ultime settimane, si era manifestato anche l'interesse di un altro club di Serie A. La Lazio pensava a lui per rinforzare la rosa del neo tecnico Maurizio Sarri.

Nella giornata odierna dopo Brandt è intervenuto ai microfoni della BILD l'Amministratore Delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha confermato che il classe '96 la prossima stagione giocherà ancora al Signal Iduna Park insieme ad Haaland. Ecco le sue parole: "Per me era già chiaro che Brandt sarebbe rimasto qui, così come che Haaland giocherà nel Dortmund per un altro anno".