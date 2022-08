Paquetà ad un passo dal West Ham, il Milan osserva con interesse

Il Milan sta seguendo con molto interesse la situazione di Paquetà. Il Lione è in trattativa con il West Ham per la cessione del brasiliano.

Com’è noto, il club rossonero sta seguendo con molto interesse la situazione di Lucas Paquetà . Il Lione è in trattativa con il West Ham per la cessione del centrocampista brasiliano, per il quale il Diavolo si è garantito il 15% del prezzo di rivendita quando lo ha ceduto in Francia.

Paquetà ha indossato la maglia rossonera per una stagione e mezza, facendo benissimo nei primi mesi e poi deludendo successivamente. Il trasferimento a Lione lo ha fortemente rilanciato e adesso sembra un calciatore più maturo e pronto rispetto a quello visto a Milano. La Premier League sarebbe un banco di prova importante per testare la sua effettiva crescita.

Maldini e Massara sperano che la cessione del brasiliano si concretizzi in fretta, così da incassare un po’ di milioni da reinvestire in un calciomercato in entrata che è abbastanza bloccato in questa fase. Dopo l’acquisto oneroso di Charles De Ketelaere, non è arrivato nessuno alla corte di mister Pioli.