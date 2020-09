Paquetà, il nuovo Kakà ha deluso tutti

MILANO – L’avventura di Paquetà al Milan è finita. Il brasiliano oggi è stato ceduto all’Olympique Lione per 20 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. L’ex Flamengo dal suo arrivo a Milanello, a gennaio 2019, non ha mai convinto i tecnici rossoneri. Forse sul classe ’97 c’erano tante (troppe) aspettative mai concretizzate. Aspettative alimentate anche dalle voci brasiliane di “nuovo Kakà” e dal suo costo: 38 milioni di euro.

A condannare Paquetà all’addio sono stati i numeri e l’equivoco tattico. Il ragazzo nel suo ruolo naturale, il trequartista non ha mai offerto prove eccellenti. Ma mezz’ala ancora peggio. Da esterno dopo un paio di prestazioni era diventato prevedibile. Eppure tutti hanno provato a valorizzarlo: Gattuso prima, Giampaolo poi, e per ultimo Pioli, che alla fine ha avvallato la sua cessione. Durante la sua avventura all’ombra del Duomo, Paquetà ha raccolto 44 presenze tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana e campionato: un anno e mezzo in cui non si è mai messo in mostra segnando solamente 1 gol (circa mese dopo il suo arrivo) al Cagliari e messo a referto 3 assist. Troppo poco per uno arrivato a Milano con la fama di “nuovo Kakà”