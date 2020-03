Paquetà, futuro in dubbio: che fine farà il brasiliano?

MILANO – È stato cercato prima dal PSG tramite Leonardo, che un anno prima l’aveva portato in Italia, ma i rossoneri per una eventuale cessione del brasiliano vogliono ricavarci quantomeno 30 milioni, i francesi ne offrivano 20. Ecco che in estate potrebbe tornare di moda anche uno scambio con Bernardeschi della Juventus. Ad oggi è abbastanza chiaro che questo Paquetà non è quello che ci si aspettava, ma è anche vero che il Milan non vuole e non può bruciare un investimento che solo un anno fa gli è costato ben 35 milioni di euro.