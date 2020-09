Paquetà fuori dal progetto Milan. Pioli lo ha scaricato

MILANO – “Ha qualche difficoltà per le posizioni che prendiamo in campo, è un giocatore con caratteristiche particolari, vediamo cosa ci dirà il mercato”, così Stefano Pioli ha parlato di Lucas Paquetà durante la conferenza stampa in vista del match contro il Bologna di domani sera. Dalle parole dell’ex allenatore si evince come il brasiliano ex Flamengo sia completamente fuori dal progetto Milan. Il numero 39 rossonero non era stato neppure convocato per la sfida contro lo Shamrock Rovers nei preliminari di Europa League.