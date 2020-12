Papu Gomez gela i tifosi: “Quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Vi voglio bene”

MILANO – Era nell’aria da qualche giorno: qualcosa è successo tra il Papu Gomez, Gasperini e l’Atalanta tanto che ieri il tecnico non ha neppure convocato l’argentino per la sfida contro la Fiorentina. Oggi il numero 10 bergamasco ha pubblicato una storia su Instagram che ha gelato i tifosi: “Cari tifosi atalantini – posta Gomez – vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano“. Ecco l’immagine completa della story:

