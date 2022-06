Papin: “Botman ideale per il calcio italiano, mi ricorda Stam”

L'ex giocatore del Milan Jean-Pierre Papin ha parlato del mercato del Milan in esclusiva a Sky Sport. Le sue parole

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato l'ex giocatore del Milan Jean-Pierre Papin il quale sul mercato estivo del Milan e in particolar modo su Sven Botman ha detto: “Botman mi ricorda un po’ Stam. Forte, potente, cattivo. Secondo me ha quel valore di cui ha bisogno una difesa italiana”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato l'ex giocatore del Milan Jean-Pierre Papin.

Anche Salvatore Bagni ha parlato di mercato

La Gazzetta dello Sport ha intervistato in esclusiva Salvatore Bagni il quale ha detto: “Mercato Milan? Non mi dispiace Noa Lang, l’esterno d’attacco del Bruges. Nei campionati belga e olandese si gioca a calcio. In quello olandese con più qualità, in quello belga ci sono ottimi giovani, tanti africani con buone basi qualitative. Anche De Ketelaere, sempre del Bruges, è fortissimo, gioca in tutti i ruoli ed è giovanissimo. Ce ne sono tantissimi, basta crederci e muoversi prima degli altri”.

Ancora Salvatore Bagni sul prossimo mercato del Milan

“Il Milan campione si è già portato avanti opzionando Adli e aprendo le piste Botman e Origi. Così avrà più serenità nel muoversi. Maldini si è dimostrato un grande conoscitore dei calciatori, ha vinto il campionato con una squadra giovane tenendo sotto controllo il bilancio. Il colpo che preferisco? Botman al Milan dal Lille”. Queste le parole dell'ex giocatore Salvatore Bagni in esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

Roberto Baggio ha parlato invece della sua carriera

"Ero al Brescia e ho giocato l’ultima partita il 16 maggio contro il Milan. Subito dopo ho fatto la cosa migliore: prendere un volo per Buenos Aires, deluso perché non avevo segnato. Se tornerei mai nel mondo del calcio? Non lo so. Sto tanto bene fuori. Il tempo passa veloce e la vita è fatta per fare le cose che ci piacciono". Queste le sue parole al Corriere della Sera.