Papin su Botman e Sanches: “Uno è come Stam, l’altro un fuoriclasse”

L'ex centravanti rossonero ha espresso la sua opinione in merito alle qualità di Renato Sanches e Sven Botman.

Redazione Il Milanista

I loro nomi rimbalzano in orbita mercato rossonero ormai da settimane. Renato Sanches e Sven Botman sono sempre loro i profili accostati con più insistenza al Milan in vista della prossima stagione. Queste le scelte che la dirigenza rossonera sembra fortemente voler prendere nel mercato estivo. Si dovrà trattare con il Lille per aggiudicarsi le prestazioni dei due calciatori che hanno un valore di mercato importante. Le attenzioni per il centrocampista portoghese e per il centrale olandese sono altissime, il Milan li ha già messi nel mirino da diverso tempo.

L'idea di Maldini sembra riscontrare appieno il gradimento di un ex rossonero e pallone d'oro, Jean-Pierre Papin. L'ex attaccante rossonero è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti tessendo le lodi dei principali obiettivi del mercato rossonero.

RENATO SANCHES - "Per me è un fuoriclasse vero. Nonostante la sua giovane età aveva fatto già cose incredibili al Bayern Monaco. Poi si è un po' perso perché non giocava più e aveva bisogno di continuità. Al Lille ha poi dimostrato tutto il suo valore. È un box to box, è importantissimo per la squadra perché lo trovi ovunque in campo. È sempre aggressivo e corre, corre sempre ed è anche in grado di segnare gol e fare assist".

SVEN BOTMAN - "Mi ricorda Stam perché è un osso duro. Nei duelli uomo contro uomo va in maniera decisa, nell'uno contro uno è cattivo. È alto e veloce e con queste caratteristiche credo che il Milan sia la scelta giusta per lui."

L'approvazione di Papin fa ben sperare. Il Milan ha avviato i contatti col Lille, la concorrenza è tanta ma la dirigenza ci proverà. Sanches per il post-Kessié e Botman per rinforzare il reparto difensivo che già appare molto solido e che con l'arrivo dell'olandese potrà solo migliorare. Un fuoriclasse e il nuovo Stam per il futuro del Milan, dichiarazioni forti, ma se lo dice un pallone d'oro...