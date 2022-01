Paolo Maldini: “Mercato? Sono emersi anche troppi nomi”

Paolo Maldini ha preso la parola nel pre partita di Milan-Genoa, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Nel pre partita di Milan-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Paolo Maldini ha rilasciato una breve intervista a Mediaset. Ecco le sue dichiarazioni.

Ha dato qualche consiglio a suo figlio Daniel?: "Daniel sa bene che allenarsi tutti i giorni con una squadra come il Milan è una grande opportunità. L'opportunità è allenarsi tutti i giocatori in un club come il Milan e con professionisti di livello. Deve cercare di migliorare e prendere qualcosa dai giocatori con cui si allena".

Il progetto del Milan è sempre più innovativo. Sui nomi emersi negli ultimi giorni: "Si fanno anche tanti nomi per il mercato. Io credo che in questo inizio di campionato si sia vista la solidità e l'affidabilità dei nostri difensori centrali di riserva. Hanno dimostrato le loro qualità e non è detto che debba per forza arrivare qualcuno da qui a fine campionato".

Su Shevchenko: "La scelta era rischiosa, lo sapeva. Non essendo dentro non posso commentare la situazione, di certo non l'ho visto contento ma chi fa questo lavoro sa i rischi di questo mestiere. Sia calciatori che allenatori fanno questo lavoro con il cuore, poi ci sono i momenti difficili in cui bisogna aggrapparsi a qualcosa".