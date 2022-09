Maldini conquista tutti: l’ ex stella del calcio acclamato a Salisburgo

Uno degli uomini chiave di questo Milan è senza dubbio Paolo Maldini. Non solo ex leggenda rossonera ma anche un ottimo dirigente.

Redazione Il Milanista

Tutti stupiti da Paolo Maldini. Il Direttore dell’Area Tecnica in questi anni al Milan ha dimostrato di essere un dirigente competente, oltre che un ex leggenda del nostro calcio.

Definire Maldini solamente un dirigente o un ex calciatore appare estremamente riduttivo. Paolo ha dominato il mondo, vincendo tutto con la maglia del Milan addosso, è un simbolo non solo del Diavolo ma dell’intero calcio italiano ed internazionale. E' da sempre un esempio di correttezza e sportività ed ha portato i suoi valori oggi anche nella parte dirigenziale dei rossoneri.

Da quando ricopre il ruolo dirigenziale a Milano ha messo in mostra tutte le sue abilità, e lo scorso anno con la vittoria del campionato ha dato prova del suo ottimo lavoro.

Sono diversi i calciatori, sbarcati in Italia, per indossare la maglia del Milan, che hanno confessato di non aver resistito al fascino di Maldini. “Se alza il telefono la storia non puoi dirgli di no”. Una sintesi del pensiero di molti giocatori, che hanno detto sì all’ex numero tre rossonero, restando rapiti dal suo carisma.

Non è certo un segreto, per fare un nome su tutti, che Theo Hernandez abbia scelto il Milan soprattutto per la presenza di Paolo Maldini. Il Dt, che segue costantemente la squadra, durante ogni allenamento a Milanello, siamo certi che abbia giocato un ruolo importante, anche durante la trattativa per il rinnovo.

Maldini ha fatto la storia, con la sua classe, con la sua eleganza, con la sua personalità, dimostrando di essere un campione fuori e dentro dal campo e non ci stupiamo se il Salisburgo e i suoi giocatori – come è possibile vedere dalle immagini pubblicare sul profilo Twitter inglese del club austriaco – lo accolgano non come un avversario bensì come una leggenda del calcio.