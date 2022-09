Milan, Maldini: “Questa squadra è più forte di quella dell’anno scorso”

Il direttore tecnico rossonero, in occasione del Festival Dello Sport ha fatto il punto sulla stagione del Milan

Redazione Il Milanista

Dal palco del Festival dello Sport, organizzato a Trento da LaGazzettaDelloSport, Paolo Maldini ha parlato della stagione in corso. Queste le parole del direttore tecnico rossonero:

MAIGNAN - "È fra i primi tre portieri al Mondo. Giudizio soggettivo, ma ha grande capacità di calciare con entrambi i piedi e riesce a fare girare bene la palla anche meglio dei nostri centrali. Ha caratteristiche uniche. Portiere moderno che è ambizioso ed ha voglia di arrivare e migliorarsi".

CHI VINCERÀ IL CAMPIONATO - "Il campionato è strano, nessuno di noi ha chiaro cosa accadrà perché è comunque particolare vista la sosta per il Mondiale. Dipenderà tanto da cosa riusciremo a fare in Champions League. Sul mercato io credo che questa squadra sia più forte di quella della passata stagione. Non ho la sicurezza di poter vincere anche quest'anno ma vogliamo provarci assolutamente"

DIFFICOLTÀ DEI RIVALI - "Succede. Può succedere. I nerazzurri comunque l'anno scorso hanno fatto una grande stagione. Però voglio pensare a noi, anche capendo i momenti di difficoltà altrui che possono starci".

MILAN - "Per me questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso. Noi partiamo per vincere, siamo campioni in carica e la responsabilità non ci deve spaventare. I nostri giocatori forti vorremmo tenerli, anche se i giocatori ormai incedibili non esistono più"

SAN SIRO E NUOVO STADIO - "San Siro per me, la mia famiglia e tutti i milanisti è pieno di ricordi.

Ma la domanda è: vogliamo vivere ancora di ricordi o vogliamo vincere qualcosa di nuovo e crearne altri per le nuove generazioni? Il Milan non finisce con San Siro, quindi dobbiamo creare qualcosa che ci renda competitivi e questa è lo stadio, sennò rimaniamo a raccontarci le cose del passato e non è una prospettiva che mi piace".