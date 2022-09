Condò: “Salisburgo? Il pari è un buon risultato. Il Milan ha combattuto”

Dall'altra parte l'entusiasmo post derby era un tappeto volante su cui proseguire il volo e, in questo senso, l'insoddisfazione di Pioli per la mancata vittoria è indicativa del momentum perduto. Il Milan avrebbe potuto anche vincere a Salisburgo con il palo di Leao nel finale, ma non aveva fatto abbastanza per meritarlo e questa, ormai, è una discriminante che Pioli sente prima di ogni altro: vincere in dominio, per una squadra giocava e talentuosa, non arraffando un risultato malgrado tutto come ogni tanto bisognerebbe essere capaci di fare".