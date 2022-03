Panico: “Milan Femminile? Dobbiamo alzare l’asticella”

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara contro il Milan.

Nei sei precedenti tra Milan e Fiorentina in Serie A non si è mai ripetuto lo stesso esito per due gare consecutive. In generale - come riportano i dati Opta - sono tre i successi rossoneri, incluso quello del match d’andata, due le vittorie viola e un pareggio.