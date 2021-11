Pancaro: “Se il Milan oggi è così in alto, è merito di Maldini”

Il doppio ex della sfida tra Fiorentina e Milan Giuseppe Pancaro ha parlato al quotidiano Libero della partita di domani.

"Credo che dopo una sosta ci sono tante insidie e incognite. Le assenze per la Fiorentina sono notevoli, il Milan ha forza. Pur non vincendo, il Milan ha fatto tante partite in testa. La Fiorentina ha fatto tante buone prestazioni, vedi con i nerazzurri o col Napoli. La Fiorentina ha orgoglio, entusiasmo e una buona classifica, nonostante non conosca mezze misure. Magari la Fiorentina può sovvertire i pronostici. A questa Fiorentina manca un po' di equilibrio. Credo che Italiano ci abbia impressionato e adesso a volte si è vista. Ha giocatori che ancora possono crescere. E' nel mezzo per ora, deve andare oltre qualcosa che ancora non conosce. Lo scorso anno ha deluso, quest'anno va bene ma è sempre su un crinale indefinito. Col Milan me la giocherei con orgoglio, per andare contro il pronostico".