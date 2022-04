Lazio-Milan, Pancaro ritrova Maldini: “Sempre un piacere rivederti” [FOTO]

La posta in palio nella sfida di stasera è alta per entrambe le squadre. Pioli e Sarri si giocano i loro obiettivi nella gara che chiude la 34esima giornata di Serie A 2021-22. In occasione della sfida, Giuseppe Pancaro, doppio ex della gara, è...

Redazione Il Milanista

La posta in palio nella sfida di stasera è alta per entrambe le squadre. Pioli e Sarri si giocano i loro obiettivi nella gara che chiude la 34esima giornata di Serie A 2021-22.

In occasione della sfida, Giuseppe Pancaro, doppio ex della gara, è passato a trovare la squadra di Pioli in hotel. Un'occasione per ritrovare un amico come Paolo Maldini, con il quale ha condiviso due stagioni al Milan.

I due hanno immortalato il momento con una foto su Instagram, postata dall'account di Pancaro. "Paolo è sempre un piacere rivederti" recita la descrizione della foto.