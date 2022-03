Pancaro: “Il Milan arriva con maturità e consapevolezza. Joao Pedro sottotono”

Ecco le parole dell'ex difensore di Cagliari e Milan Giuseppe Pancaro ai microfoni di CagliariNews24.com

In vista del match di sabato sera tra Milan e Cagliari ai microfoni di Cagliarinews24.com è intervenuto il doppio ex Giuseppe Pancaro. Ecco le sue parole al portale:

Lei è un doppio ex di Cagliari e Milan, dopo l’ultima giornata, come arriva il Cagliari alla sfida? - "Il Cagliari non arriva benissimo a questa sfida importante, delicata e anche molto difficile perché difronte c’è il Milan che invece è in grandissima salute. I rossoblù vengono da due sconfitte, dunque moralmente la squadra può subire l’esito degli ultimi due incontri"

Un 2022 iniziato con il botto per i rossoblù che poi si sono persi, cos’è stato a far cambiare marcia e poi creare l’involuzione? - "Dall’esterno è difficile capire cosa sia successo nelle ultime due partite. C’è stato un inizio di 2022 straordinario, con ottimi risultati e continuità ma anche ottime prestazioni in campo. Il motivo per il quale adesso ci sia stato questo calo non è facile da individuare per chi vive all’esterno dello spogliatoio"

Joao Pedro è parso in grossa difficoltà nelle ultime uscite, a cosa pensa sia dovuto questo momento? - "Joao Pedro è un giocatore straordinario ed è molto importante per questo Cagliari. Effettivamente nelle ultime uscite è sembrato un po' sottotono, ed è molto importante per le sorti del Cagliari che il suo capitano ritrovi il prima possibile la migliore condizione"

ex difensore, come giudica la crescita mostruosa di Giorgio Altare? - "Altare si è ritagliato uno spazio importante nel Cagliari e in Serie A. Si vede chiaramente che sta facendo un ottimo lavoro e ha avuto una crescita importante tanto da convincere Mazzarri a schierarlo con questa continuità da titolare"

Passiamo agli avversari, come arriva il Milan alla sfida contro i rossoblù? - "Il Milan arriva benissimo, forse nel momento migliore perché oltre ad aver vinto contro l’Empoli da la sensazione di grande maturità e consapevolezza, si vede che è centrato verso l’obiettivo. Per il Cagliari questa sarà un’ulteriore grande difficoltà"

Domanda lecita, cosa si aspetta dal rush finale in chiave scudetto e in chiave salvezza? - "Per lo scudetto sarà un bellissimo rush finale tra Milan, Inter e Napoli con la Juventus che si è rimessa lì pronta a sfruttare, qualora tutte e tre dovessero darle la possibilità, l’occasione per rientrare in piena corsa. In chiave salvezza mi auguro che il Cagliari riesca a rimanere in Serie A perché ho trascorso cinque anni stupendi a Cagliari e sono rimasto molto legato alla città e alla Sardegna. Mi auguro davvero di cuore che possa arrivare questa salvezza".