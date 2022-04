Milan, Pancaro: “Scudetto premio alla meritocrazia, Maldini da esempio”

Le parole di Giuseppe Pancaro, ex difensore rossonero, sul momento che sta vivendo il Milan con il lavoro di Paolo Maldini.

La partita dell'Olimpico contro i biancocelesti di Sarri è una vittoria fondamentale per i rossoneri. Tre punti che psicologicamente valgono il doppio per la pressione e per la posta in palio. Un doppio ex della sfida, Giuseppe Pancaro era passato a salutare la squadra rossonera in hotel, cogliendo l'occasione per salutare un vecchio compagno di squadra, Paolo Maldini. Si è espresso pubblicamente, tessendo le lodi del lavoro svolto dal direttore tecnico dei rossoneri. Queste le sue parole sul percorso intrapreso dal Milan: