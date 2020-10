Pagliuca: “Milan? E’ in forma e gioca bene, ma l’Inter è più forte”

MILANO – Sul derby perso dall’Inter è intervenuto, ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“, l’ex portiere della Nazionale e dell’Inter Pagliuca. Ecco le sue parole: “La rosa ha l’esperienza per assorbire il colpo e un bravo allenatore non c’è pericolo. La partita è stata equilibrata, ci sono state più occasioni per il pareggio. L’Inter ha mostrato qualità nonostante le assenze, non ha nulla da rimproverarsi. Il Milan è in un momento di forma e gioca bene, ma l’Inter resta più forte. Da titolo. Bene Lukaku e Barella, mi aspettavo di più da Lautaro”.