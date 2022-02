Pagliuca su Maignan: “Forza e personalità, non ha paura di sbagliare”

Intervistato a Tuttosport, Gianluca Pagliuca ha parlato del portiere del Milan, Mike Maignan. Vediamo insieme le parole dell’ ex calciatore nerazzurro. “Ha tutto per essere il migliore: forza, personalità, grande coraggio e carisma....

Intervistato a Tuttosport, Gianluca Pagliuca ha parlato del portiere del Milan, Mike Maignan. Vediamo insieme le parole dell' ex calciatore nerazzurro. "Ha tutto per essere il migliore: forza, personalità, grande coraggio e carisma. Non credevo fosse così forte. Bravissimo il Milan, bravissimo Paolo Maldini e i dirigenti a trovare un portiere così per sostituire il miglior portiere d’Europa. Non era facile ma ci sono riusciti. Sembra essere il portiere del Milan da sempre: dà molta sicurezza ai suoi compagni. È esuberante come lo ero io da giovane. È un portiere che rischia, che ha coraggio, che ha voglia di affermarsi. Lui non ha paura di sbagliare. Il suo punto di forza sono due gambe forti, reattive, esplosive. Anch’io ero così. È il migliore in Italia? In compagnia di Ospina. Un altro portiere che mi ha sorpreso tanto. Ma non dimentichiamoci nemmeno di Handanovic e Szczesny"