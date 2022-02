Paganin: “Sarà bello vedere il derby in Coppa Italia”

L'ex giocatore e ora commentatore tecnico Massimo Paganin ha parlato della vittoria del Milan sulla Lazio in Coppa Italia

In esclusiva ai microfoni di Mediaset ha parlato l'ex giocatore e ora commentatore tecnico Massimo Paganin che sulla vittoria in Coppa Italia del Milan sulla Lazio ha detto: "C'è poco da dire. E' stata una partita perfetta del Milan sia sul piano offensivo e che quello difensivo. I singoli hanno fatto poi la differenza in alcune situazioni ma il Milan è una squadra che sta bene nel collettivo. Ha affrontato una Lazio che arrivava qui con tante aspettative. Io mi aspettavo di più e invece tranne in un'occasione non ha mai impensierito Maignan. Il Milan sa quello che deve fare, sarà bello vedere il derby a Milano fra due squadre che stanno molto bene". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Mediaset di Massimo Paganin, ex giocatore e ora commentatore tecnico, che ha parlato della vittoria del Milan sulla Lazio in Coppa Italia.