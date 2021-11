Paganin: “Il Milan ad oggi ha qualcosa in più di tutte le altre”

L'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato dell'ultimo turno di Serie A terminato con il derby di Milano.

"La mia fede è nerazzurra lo sanno tutti, ma devo dire che oggi il Milan ha qualcosa in più. Negli scontri diretti è quella che ha mostrato di più, che mi ha convinto a pieno. Il Napoli ha vissuto di entusiasmo nella prima parte poi ieri si sono visti i primi cedimenti. Deve ancora affrontare tanti scontri diretti e lì capiremo veramente qualcosa. Ho visto molto bene la squadra biancoceleste di Maurizio Sarri, anche se non ci voleva molto a capire che Luis Alberto sarebbe stato fondamentale, capisco anche che all'inizio non si siano capiti. È un giocatore imprescindibile. Se Maurizio Sarri riuscirà a far di più in difesa, a farli lavorare meglio allora la squadra biancoceleste potrà puntare ai primi quattro posti". Queste le parole di Antonio Paganin ai micorofoni di Tutto Mercato Web Radio, durante Maracanà Show.