Paganin:”La Lazio non ha mai impensierito Maignan”

L' ex difensore Paganin ha parlato a Mediaset sulla gara di Coppa Italia, stravinta dei rossoneri ai danni della Lazio.

Nella giornata di ieri sera il Milan ha battuto 4-0i biancocelesti ,nella gara di Coppa Italia. A Mediaset l'ex difensore Massimo Paganin ha analizzato la partita, rimanendo deluso dalla prestazione degli uomini di Maurizio Sarri. "C'è poco da dire. E' stata una partita perfetta del Milan sia sul piano offensivo e che quello difensivo. I singoli hanno fatto poi la differenza in alcune situazioni ma il Milan è una squadra che sta bene nel collettivo. Ha affrontato una Lazio che arrivava qui con tante aspettative. Io mi aspettavo di più e invece tranne in un'occasione non ha mai impensierito Maignan. Il Milan sa quello che deve fare, sarà bello vedere il derby a Milano fra due squadre che stanno molto bene".