Padovan: “Mi auguro che Ibrahimovic sia un alleato di Pioli, deve scuotere i compagni…”

MILANO – Intervenuto negli studi di Sky sport 24 Giancarlo Padovan ha parlato del dualismo che si sta per venire a creare al Milan, fra Pioli e Ibrahimovic. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Pioli è un allenatore che ha già lavorato con giocatori importanti, penso all’Inter e che sa come vanno le cose di calcio. Non lascia andare lo spogliatoio alla deriva e sa che qualcosa va concesso a questi big. Mi auguro che Ibrahimovic e penso che sia un alleato di Pioli, che possa scoutere i compagni e che con il proprio esempio possa dare la possibilità di alzare il livello complessivo dei giocatori”