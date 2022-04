Padovan: “Scudetto? Il Napoli si è incartato nel momento decisivo”

Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport della lotta Scudetto in vista della 34esima giornata. Le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Sky Sport ha parlato Giancarlo Padovan che sulla lotta Scudetto ha detto: "Dopo il pari contro la Roma, il Napoli si è chiamato fuori dalla corsa scudetto. Ora è una lotta tutta milanese tra Milan e Inter. Il Napoli si è incartato nel momento decisivo, la Juventus per me non ha mai potuto rientrare nella corsa al tricolore, e quindi alla fine sono rimaste Milan e Inter. I rossoneri, durante il derby di ritorno, erano praticamente fuori, poi con due magie ha vinto ed è tornata in piena corsa. I nerazzurri invece hanno ritrovato entusiasmo dopo il successo contro la Juventus". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dove ha parlato Giancarlo Padovan sulla lotta Scudetto.

Tony Damascelli ha parlato invece delle partite più importanti in Serie A

Sulle colonne di Tuttosport ha parlato Tony Damascelli che ha detto: "Juventus-Inter è il riassunto del calcio italiano, più di Milan-Inter, più della stessa Juventus Milan e di altri derby comunque eccitanti. Il derby d'Italia del 1961? venne sospeso per l’invasione pacifica di cinquemila tifosi juventini che avevano preso posto a bordo campo, dietro le porte, condizionando il gioco. Il giudice sportivo assegnò la vittoria all’Inter per 2 a 0, la Commissione di appello decise di far rigiocare la partita. La sospensione? Va da sé che Angelo Moratti, presidente dell’Inter, comprese di non avere speranze ma scelse la provocazione, ordinò a Helenio Herrera di mandare in campo la formazione Primavera, la Juventus vinse 9 a 1".queste le parole sulle colonne di Tuttosport dove ha parlato Tony Damascelli.

Le parole dell'ex giocatore Alessandro Orlando

A TMW Radio ha parlato Alessandro Orlando che ha detto: “Dove vedo le maggiori carenze rossonere?

"La principale difficoltà del Milan è non avere nessuno di un certo livello davanti, come le altre grandi. La Juventus per esempio si è sistemata con Vlahovic... Il Milan sulla trequarti arriva abbastanza bene, poi però manca qualcosa".