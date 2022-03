Osimhen: “Il fallo di Tomori era netto, l’arbitro perché non è andato al Var?”

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del discorso Scudetto ma non solo

In esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il forte attaccante del Napoli Victor Osimhen il quale ha affrontato più temi. Sul fallo-non fallo sul contatto con Fikayo Tomori in Napoli-Milan ha detto: “Ovviamente era fallo. Non ho cercato di simulare perché se l’avessi fatto avrei preso il cartellino giallo . Mi aspettavo che l’arbitro andasse al Var ma così non è stato. Peccato ma va bene, la decisione dell’arbitro è stata diversa e va accettata”.

Victor Osimhen parla anche delle sue condizioni dopo il colpo allo zigomo subito in uno scontro con Milan Skriniar: "Cerco di non dar peso all’infortunio subito. I dottori mi hanno rassicurato che ho completamente recuperato e che sto bene. Ed è così. La maschera è solo una precauzioni. Queste che arrivano sono le ultime settimane in cui continuerò ad indossarla. La Maschera è una seconda protezione per me, la prima è la mia mentalità, è questa che mi permette di lottare senza paura contro i difensori”. Queste le parole in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato il forte attaccante del Napoli Victor Osimhen il quale ha affrontato più temi: dalla lotta Scudetto, passando per il possibile fallo di Fikayo Tomori su di lui in area di rigore durante Napoli-Milan del Maradona fino all''infortunio subìto contro l'Inter dopo il contatto con Milan Skriniar che aveva causato l'operazione allo zigomo e il conseguente stop.