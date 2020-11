MILANO – Il Napoli è in ansia per le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato impegnato con la sua nazionale, ma nella sfida contro la Sierra Leone è caduto male sul polso. Un infortunio importante che ha fatto uscire l’ex Lille in barella e ora potrebbe saltare la sfida contro il Milan di domenica sera. Le condizioni dell’attaccante di Gattuso verranno valutate nelle prossime ore. Lo staff medico del Napoli farà di tutto per recuperare l’attaccante.