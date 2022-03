Carannante: “Osimhen non è facile da marcare, con il Milan non l’hanno servito”

L'ex giocatore del Napoli Antonio Carannante ha parlato a Tutto Mercato Web della lotta Scudetto. Le sue parole

"Le stesse della settimana scorsa e anche di un mese fa. Ma deve cercare di giocare a livelli alti perchè rispetto ad altre squadre se gioca male perde. Non ha l'esperienza di Juve o Inter che anche se giocano male magari riescono a vincere. Milan e Napoli devono giocar bene per far risultato. Osimhen? Dopo il ko col Milan era stato criticato il gioco di Spalletti perchè l'attaccante era solo. Diciamo che con i rossoneri non l'hanno servito, ora magari con qualche accorgimento è più servito”.

“Il Napoli del resto ha sempre giocato ultimamente senza cross perchè non aveva un attaccante con certe caratteristiche e ora si sta abituando. Però al Napoli se non si bloccano le giocate di alcuni elementi, la squadra è in difficoltà. Non c'è ancora la capacità di cambiare la partita: magari col Milan ad esempio serviva ad un certo punto scavalcare il centrocampo per provare qualcosa di diverso. Ieri in ogni caso il Napoli ha saputo reagire ed è stato più forte. E Osimhen ora non è facile marcarlo. Recuperando qualche giocatore al cento per cento ha varie alternative per cambiare la partita in qualunque momento. I giocatori sono ottimi. Con l'Inter, il Napoli ha la rosa più ampia". Queste le parole dell'ex giocatore del Napoli Antonio Carannante, il quale con gli azzurri conquistò lo Scudetto nel 1987 e a Tutto Mercato Web ha parlato dell'attuale lotta Scudetto.