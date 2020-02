Orrico: “Luis Alberto? Mi ricorda molto Rivera…”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio, ha parlato Corrado Orrico, ex allenatore italiano, il quale ha detto la sua a proposito del rendimento di Luis Alberto, vero protagonista di questa prima parte di stagione di una sorprendente Lazio, a solo un punto dalle capoliste Inter e Juventus. Queste le sue dichiarazioni: “Luis Alberto mi ricorda molto Rivera come modo di giocare. Fa delle giocate strepitose. Non sbaglia mai un passaggio e fa molte giocate verticali e crea moltissime palle gol”.