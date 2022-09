Orlando: “Salisburgo? Al Milan è mancata qualità, deve crescere…”

"Il Salisburgo non era male, corrono e hanno fisicità. In più sono abituati alla Champions. Che il Milan sia mancato nella qualità come col Sassuolo sono d'accordo. Deve crescere il Milan nella continuità nelle partite. Non si può dipendere poi solo da Leao, in Europa non è così. Per me è un pareggio positivo comunque. Il Milan è rinato dopo un ciclo finito, ci vuole pazienza. Io me l'aspettavo così la partita, è un punto da non buttare".