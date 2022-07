Origi si presenta: “Stare a Milano è come stare a casa: è fantastico!”

Origi finalmente è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Milan. Queste le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva per voi

Sulla sua avventura al Milan, i suoi obiettivi : "Voglio avere l'opportunità di vincere. Questa è la cosa più importante. Ma voglio anche conoscere e vedere con i miei occhi il processo che sta dietro alla costruzione di una squadra, ciò che serve per vincere, ma anche ciò che è necessario per giocare bene sia nei momenti positivi ma soprattutto in quelli difficili. Voglio anche garantire continuità durante tutta la stagione."

Sulle sue sensazioni in questo momento: "Io amo queste sfide, mi caricano. Mi sento pronto sia a livello fisico che a livello mentale. Voglio dare il massimo, per me e per la squadra. È fantastico poter avere la possibilità di costruire qualcosa insieme. Dal mio piccolo penso di poter dare molto alla squadra: esperienza, felicità, ma qualche e qualche assist soprattutto. Non vedo l'ora di lavorare con i compagni, il mio desiderio è di poter creare quell'atmosfera e quel rapporto con i compagni utile a scendere in campo per vincere le partite. Perché il Milan questo deve fare: stare al vertice."