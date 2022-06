Divock Origi: l’annuncio del Liverpool sull’addio del belga

Il Liverpool tramite un comunicato ufficiale, saluta e ringrazia Divock Origi per i traguardi ottenuti insieme, augurandogli un futuro roseo.

Redazione Il Milanista

Era già nell'aria da tempo, lo stesso allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ne aveva parlato, ma ora è stato ufficializzato anche dal club con un tweet di ringraziamento: Divock Origi non rinnoverà il proprio contratto con i Reds. L'attaccante belga ha trovato un accordo per un quadriennale con il Milan di cui vestirà la maglia nella prossima stagione. Origi dovrebbe arrivare a Milano entro la fine di giugno. Intanto la squadra con cui ha vinto praticamente tutto in Inghilterra ed Europa, da protagonista, lo saluta così: "Grazie per gli incredibili otto anni di servizio e per averci lasciato tanti ricordi speciali. Divock Origi, leggenda del Liverpool".

Divock Origi è sempre più vicino ad indossare la maglia del Milan. Dopo la nota ufficiale, il Liverpool ha annunciato che l'attaccante belga lascerà dopo 7 anni il club, in quanto non rinnoverà il contratto che scade il prossimo 30 giugno. Il classe '95 ha disputato 175 partite coi Reds, realizzando 41 gol e conquistando durante la sua esperienza inglese una Premier League, una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa Europea, una FA Cup e una Coppa di Lega.

Origi ha raggiunto da tempo un accordo col Milan sulla base di un quadriennale a 3,5 milioni di euro più bonus e nelle prossime settimane è atteso in Italia per sostenere le visite mediche e per la firma del contratto.