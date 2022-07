Incontra Divock Origi: l’appuntamento è per oggi alle 13 a Casa Milan!

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito alla possibilità di incontrare Divock Origi a Casa Milan. Oggi alle ore 13 il giocatore belga sarà atteso da centinaia di tifosi rossoneri i quali potranno mettersi in fila sin dalle prime ore del mattino.

"Divock Origi, il nuovo attaccante belga del Milan, incontrerà i tifosi a Casa Milan venerdì 29 luglio alle ore 13.00! I primi 50 tifosi che si presenteranno al Casa Milan Store avranno la possibilità di incontrare Divock e di farsi autografare i loro prodotti brandizzati AC Milan preferiti. I 50 biglietti disponibili saranno distribuiti all'ingresso dello Store venerdì stesso a partire dalle 10.00. Per poter incontrare l'attaccante belga sarà obbligatorio indossare una mascherina FFP2. Per chi, invece, vorrà acquistare la maglia di Origi, lo Store di Casa Milan sarà aperto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00”.

"Sempre venerdì si potrà, inoltre, approfittare della promo Summer Vibes e accedere al Museo Mondo Milan in due al prezzo di uno (biglietti a 15€) per fare un tuffo nella storia e rivivere tutte le emozioni dei trionfi dei Campioni d'Italia in carica. Infine, si avrà la possibilità di scoprire i servizi di Casa Milan Bistrot e di godersi un rinfrescante momento di pausa dopo aver vissuto una speciale esperienza nel cuore della sede milanista". Questo il comunicato ufficiale del Milan presente sul sito ufficiale della società rossonera in merito alla visita di Divock origi a Casa Milan nella giornata di oggi.