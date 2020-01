Ordine: “Ricordo il rapporto di Ibra con i vecchi colleghi d’attacco al Milan…”

MILANO – Franco Ordine, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato delle varie tematiche legate al ritorno dello svedese, Zlatan Ibrahimovic, al Milan. Queste sono state alcune delle sue dichiarazioni: !A giudicare dall’esperienza ultima in rossonero, si possono anche intuire quali saranno le compatibilità tecniche. Nei due anni vissuti a Milanello egli costituì ditta spontanea con Antonio Cassano, intesa a memoria, senza studiare schemi o geometrie particolari, fondata sul rispettivo geniale talento. Dimostrò inoltre sintonia con Robinho e con Boateng, persino con Pippo Inzaghi riuscì a dialogare nelle sfide in cui lo svedese usciva dall’area lasciando Pippo a piantonare la zona calda. Con Pato non ci fu mai feeling”