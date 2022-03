Ordine sui due ex rossoneri: “Tutto in una notte indimenticabile”

Il noto giornalista Francesco Ordine ha parlato di due ex rossoneri. Sentite le sue parole tramite il suo profilo Twitter

“Con il suo brutto disimpegno, ha commesso un errore che ha riaperto la partita. Era stato comunque vigile fin dal primo minuto chiudendo su una palla in profondità. Non può fare nulla sugli altri due gol ma la frittata è stata fatta. 2 in pagella”. Queste le parole del noto quotidiano francese dell'Equipe sulla prestazione del portiere italiano classe '99 Gianluigi Donnarumma il quale ha propiziato con un suo errore il rientro in partita del Real Madrid.