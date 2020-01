Ordine: “Milan, ora sarebbe un errore privarsi di Piatek. Il ritorno di Ibra…”

MILANO – Attraverso MilanNews.it, il noto giornalista Franco Ordine ha parlato del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: “L’arrivo di Ibra a Milanello non deve provocare la partenza di Piatek. Sarebbe un grave errore, a mio parere. E non solo perché Zlatan non è pronto per giocare fin da lunedì 6 gennaio contro la Samp, ma perché anche il polacco, come tutti gli altri della rosa, può cogliere dalla presenza di un capo branco carismatico l’occasione per ridurre i difetti e potenziare le rispettive qualità. Piuttosto, l’arrivo di Ibra è un grande banco di prova per le capacità del tecnico…”.