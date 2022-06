Ordine: “De Laurentiis vuole imitare il Milan. Su Scamacca…”

Nel calcio, in Europa e nel mondo, ci sono talmente tanti giocatori, che non fai fatica a trovare un buon degno sostituto, bisogna chiaramente avere la dritta giusta, la segnalazione che sia intelligente e precoce rispetto alla concorrenza, per poterla battere e scegliere quello che fa per te, senza dimenticare un altra caratteristica che sta mettendo in difficoltà il calcio italiano" ha aggiunto il noto giornalista sportivo.