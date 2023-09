Ordine: “Adli allora non è più mister X e può tornare utile alla patria”

Franco Ordine ha commentato la vittoria del Milan (1-3) sul Cagliari sulle colonne del Corriere dello Sport questa mattina...

Franco Ordine ha commentato la vittoria del Milan (1-3) sul Cagliari sulle colonne del Corriere dello Sport questa mattina. Il giornalista ha parlato in particolar modo di Yacine Adli. Queste le sue parole: "Adli allora non è più mister X e può tornare utile alla patria rossonera anche se bisognerà ripassare da altri e più impegnativi test per riscuotere il credito completo da parte di critica e tifosi che ieri sera hanno cominciato a scoprirlo e ad apprezzarlo".

Adli autore di un'ottima gara ha speso due parole nel post partita: "Non era facile dopo un anno senza giocare, ma mi sono sempre preparato per giocare con personalità. Ho sempre avuto la fiducia del mister e dei compagni, ho giocato come so fare. È andata bene e sono felice."

