MILANO – I numeri di Zlatan Ibrahimovic in rossonero sono da record. Lo svedese ha deciso il derby segnando un doppietta dopo aver avuto il Covid. E proprio la doppietta di sabato lo rende il giocatore che, nel post lockdown, ha realizzato lo più marcature multiple in Serie A: ben 4. In Italia nessuno come lui, all’estero invece condivide il record con Robert Lewandowski e Harry Kane. A riportare il dato è Opta, con un post su Twitter: