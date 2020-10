Opta – Calhangolu, la scorsa stagione, sempre in gol contro le neopromosse, ma quest’anno

MILANO – Durante lo scorso campionato, riporta il sito di statistiche Opta, ha sottolineato come Hakan Calhanoglu sia andato in rete contro le neopromosse affrontate durante la passata Serie A. Nonostante l’ottimo bottino passato, durante la seconda giornata 2020/21, quando il Milan ha affrontato il Crotone, il giocatore turco è rimasto a secco. Pioli e i tifosi rossoneri sperano che oggi contro lo Spezia Calhanoglu possa ritrovare la via del gol.