Torino-Milan, servirà lo stesso Olivier Giroud della gara d’andata

Il bomber francese uno degli uomini chiave per il finale di stagione. Quando conta segna sempre, i gol pesanti portano sempre la sua firma.

Ritrovare la via del gol al più presto è ciò che serve al Milan per recuperare energie positive in vista del finale di stagione. Tanto passa dal contributo di Olivier Giroud, l'uomo dei gol pesanti in casa rossonera. Il suo ultimo gol lo ha segnato il 6 marzo nello scontro diretto contro il Napoli: 1-0 firmato dal francese e primo posto in solitaria per gli uomini Pioli. Prima di quella sfida aveva lasciato il segno nel Derby della Madonnina: 2-1 sui nerazzuri e doppietta per "Oli". Insomma, Giroud quando conta c'è sempre e si carica la squadra sulle spalle, da vero leader. Alla vigilia di una sfida fondamentale contro il Torino il Milan si affiderà ancora al nativo di Chambéry, l'unico ad aver sconfitto la maledizione della maglia numero 9 rossonera.