Retroscena Giroud: voleva a tutti i costi la 9 rossonera

Vincenzo Morabito, intermediario del trasferimento di Olivier Giroud al Milan, ha svelato un retroscena sull’approdo del francese.

L' ex Chelsea sta dimostrando di essere una valida alternativa alla stella svedese Zlatan Ibrahimovic. Arrivato tra lo scetticismo dei tifosi a causa della sua non più tenera età, sta dimostrando a suon di goal di che pasta è fatto. Olivier è stato protagonista in diversi match importantissimi come il Derby, in cui è stato autore di una doppietta. La sua presenza in campo rassicura i compagni, sotto porta è un cecchino infallibile ed inoltre svolge anche tanto "lavoro sporco". Con lui dal primo minuto, i rossoneri sono quasi infallibili: nelle sue 18 partite da titolare, il bilancio è infatti di 13 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. San Siro resta il suo regno visto che ha segnato dieci dei suoi undici gol stagionali, ma domenica a Napoli si è finalmente sbloccato anche lontano dal Meazza.