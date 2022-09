Giroud: “Oggi non è stato semplice, ma siamo stati tranquilli noi”

Questa sera i rossoneri hanno affrontato al San Siro la Dinamo Zagabria, nella seconda giornata della fase a gironi di Uefa Champions League. La gara è termina 3-1 a favore del Milan , che ad oggi si porta a quota 4 punti in classifica. Ad aprire le marcature ci ha pensato il solito Olivier Giroud, grazie ad un penalty. Il raddoppio è arrivato grazie a Saelemaekers il quale su corner di Leao ha battuto il portiere avversario. Il tris rossonero è arrivato al 77esimo minuto su Assist di Theo Hernandez e conclusione di Tommaso Pobega.

Sulla gara: "Oggi non era semplice, ma siamo rimasti tranquilli. Volevamo prendere in mano questa partita con il nostro modo di gioco. Potevamo fare più goal colpendo con più precisione. Non era una partita facile abbiamo fatto bene".