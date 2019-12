Olivero: “Bonaventura sarà importante, ma tutto passa da Suso…”

MILANO – Intervenuto su Sky Sport 24, il giornalista de La Gazzetta dello Sport GB Olivero ha parlato così del Milan e i problemi di formazione dei rossoneri: “Bonaventura da quando è tornato stabilmente ha fatto abbastanza bene, e quindi è un giocatore da sfruttare soprattutto in questo momento. Suso non sai mai se gioca bene o gioca male: è stato fischiato ancora contro il Sassuolo. Suso condiziona tantissimo il gioco del Milan, bisogna anche chiedersi se ne vale la pena o no perché è troppo condizionante. Tutto passa da lui: dribbling a rientrare, cross al centro, con Piatek che non è nel suo miglior momento, e tutto finisce lì”.