Olinga su un rossonero: “Era impressionante, lo voleva tutta la Spagna”

Il giocatore Fabrice Olinga ha parlato di un giocatore rossonero. Curiose le sue parole sulle doti del calciatore del Milan.

Redazione Il Milanista

Se il Milan corre spedito verso un'altra stagione da protagonista in Serie A il merito è di tutti gli effettivi della rosa rossonera. Tra i giocatori che stanno ben figurando in questa stagione c'è sicuramente Brahim Diaz. Il giocatore di proprietà del Real Madrid ha fatto bene nella prima parte di stagione per poi andare lentamente a spegnersi nel mese di dicembre. Da qui alla fine del campionato dovrà sicuramente dimostrare il suo valore.

Un ex compagno di squadra ha parlato di Brahim Diaz

Di Brahim Diaz ha parlato un ex compagno ai tempi del Malaga. Si tratta di Fabrice Olinga. I due erano stati entrambi nel giro delle giovanili del Malaga. Ora Fabrice Olinga gioca nella formazione portoghese del Rio Ave ma dell'ex compagno di squadra Brahiim Diaz non si è dimenticato. Anzi. Fabrice Olinga ha avuto solo parole di elogio nei confronti di Brahim Diaz il quale ora gioca nel Milan, squadra che potrebbe riscattare il trequartista spagnolo dal Real Madrid il quale per ora è ancora il club proprietario del suo cartellino.

Le parole di Fabrice Olinga su Brahim Diaz

Ai microfoni di Tutto Mercato Web ha parlato proprio Fabrice Olinga. Il giocatore ora nelle fine del Rio Ave si è così espresso sull'ex compagno Brahim Diaz: "Non ho giocato direttamente con lui, ma eravamo entrambi nelle giovanili del Malaga. Ricordo che si parlava molto di Brahim Diaz, era impressionante perché a quell'epoca lo voleva tutta la Spagna. Sono felice del percorso che ha fatto fra Manchester City e Real Madrid, anche che oggi sia arrivato al Milan in Serie A. Brahim Diaz è davvero un buon giocatore". Queste le parole dell'ex compagno di squadra di Brahim Diaz ai tempi del Malaga Fabrice Olinga ai microfoni di Tutto Mercato Web. Insomma, anche se i due non hanno mai giocato direttamente assieme, Olinga è comunque sicuro delle qualità di Brahim Diaz.