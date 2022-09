Milan, oggi pomeriggio Florenzi si opera in Finlandia: le ultime

Secondo quanto riferito da Sky Sport, oggi pomeriggio Alessandro Florenzi si opererà in Finlandia . Il terzino rossonero è fermo dal 30 agosto, quando il Milan ha pareggiato la partita contro il Sassuolo. Il romano è stato costretto a lasciare il campo proprio nei minuti finali della gara e da subito si era compresa la gravità della situazione. Nessuno conosceva i tempi di recupero per vederlo tornare in campo, ma la sensazione è sempre stata di doverlo salutare per un lungo stop. Nelle ultime ore insieme allo staff medico, Florenzi ha deciso che la cosa migliore da fare fosse sottoporsi all’operazione per rimediare a questo infortunio.

L’operazione riguarda i tendini del flessore sinistro e sarà affidata al Professor Sakari Orava, esperto del settore. È ancora difficile calcolare con precisione i tempi di recupero per il calciatore classe 1991. Si avranno maggiori notizie a riguardo in seguito all’operazione e alla risposta che verrà fornita dal numero 25 rossonero. L’unica certezza è che Florenzi non tornerà in campo prima del 2023 , ancora da capire se a gennaio o anche più in avanti.

Mister Pioli perde un giocatore importantissimo per la squadra, non solo sul campo. L’esterno non è stato inserito nella lista della Champions League proprio perché si prevedeva uno stop molto lungo. Per ovviare alla sua assenza, il Milan è corso ai ripari nelle ultime ore del mercato estivo. I rossoneri infatti hanno acquistato Sergiño Dest, che verrà impiegato in questi mesi come alternativa a Calabria. I Campioni d’Italia dovranno infatti disputare molte gare nel corso della stagione, giocando molto spesso ogni tre giorni. L’obiettivo dei diavoli è di far inserire al meglio il giovane talento statunitense così da poter dare un aiuto consistente nel reparto difensivo, in attesa del ritorno in campo di Florenzi. In attesa di ulteriori notizie, tutta la redazione de IlMilanista augura al numero 25 rossonero una pronta guarigione e di poter tornare presto sul campo per difendere i colori rossoneri.