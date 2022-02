Oggi sarà il 176esimo derby della Madonnina. Ultima chiamata per il Milan

Oggi pomeriggio andrà in scena l’attesissimo derby di Milano. Sarà una partita molto importante soprattutto per il Milan.

Redazione Il Milanista

Ci siamo. Mancano davvero pochissime ore al fischio d’inizio di Inter-Milan, gara valevole per la 24esima giornata di Serie A - in programma a San Siro alle 18. Questo big match rappresenta un vero spartiacque per la stagione in corso. Chi vincerà la gara di oggi pomeriggio -oltre ad aggiudicarsi il derby della Madonnina- darà un segnale importante per la corsa scudetto. La squadra infatti che trionferà sul campo di San Siro, avrà grandi chance di essere anche la squadra a trionfare nella lotta al titolo. Ovviamente non è nulla di certo, con il calcio che ci insegna a non mollare mai. Da qui alla fine tutto può cambiare, ma quella di oggi è una gara dal sapore speciale.

Inoltre la squadra milanese che vincerà la partita avrà dalla sua parte gli scontri diretti contro gli acerrimi nemici. Per ora si trovano in parità -avendo pareggiato la partita dell’andata-, ma da oggi ci potrà essere una favorita. Per ora i numeri sono a favore dei nerazzurri, che hanno vinto 67 volte contro il Milan. I rossoneri hanno trionfato 52 volte, mentre 56 sono stati i pareggi. Quello di oggi pomeriggio sarà il 176esimo incrocio tra le due squadre.

Per il Milan oggi sarà (quasi) l’ultima chiamata per lo scudetto. Una sconfitta porterebbe i rossoneri ad ancora più distanza dai nerazzurri, con una partita in meno da giocare. Gli uomini di Inzaghi infatti potrebbero portarsi addirittura a più 10 lunghezze dalla squadra di Pioli. L’obiettivo dei diavoli è di riaprire il campionato, ma dovranno farlo con delle assenze importanti. Tra i convocati rossoneri non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che è stato fermato da un’infiammazione al tendine d’Achille. L’attaccante non è riuscito a recuperare per la partita, per il suo probabile ultimo derby della carriera. Quella di oggi sarà la prima stracittadina senza lo svedese, sempre presente nei cinque precedenti. Il Milan non si abbatte: cercherà di vincere anche per lui.