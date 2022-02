Massimo Oddo: “Il Milan deve vincere il derby altrimenti..”

Massimo Oddo, ex calciatore rossonero è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. per parlare del derby della Madonnina.

Stefano Pioli ed i suoi ragazzi, come riportato anche dalle parole di Oddo, dovranno fare di tutto per portare a casa i tre punti, con lo scopo di continuare a lottare per lo scudetto. I rossoneri per il momento occupano il terzo posto in classifica, a meno quattro dagli uomini di Inzaghi, i quali però dovranno recuperare ancora la gara rinviata contro il Bologna. Il tecnico dei diavoli sta valutando in queste ore le condizioni di Fikayo Tomori, con la speranza di vederlo in campo nel giorno del derby. Dilemma anche per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, lo svedese infatti non sembrerebbe nel top delle condizioni.