Oddo: “Il Milan ha un gioco moderno, sarà un bel derby”

L'ex giocatore del Milan Massimo Oddo ha parlato del derby di sabato ai microfoni di Milan Tv. Le sue parole

Intervenuto negli studi di Sky Sport ha parlato del derby tra Inter e Milan in programma sabato Marco Bucciantini che ha detto: “I nerazzurri affrontano le seconde. Può essere il periodo decisivo in cui l’Inter decide le sorti del campionato come ha fatto l’anno scorso nello stesso periodo. Tomori è la buona notizia per il Milan. Cosi come Giroud. Averli in campo e in condizione è fondamentale. Sta tornando un pò di Milan, quando sono sani e possono correre, sono una squadra diversa”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport di Marco Bucciantini.