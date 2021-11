Milan, occhi puntati su un granata: ecco di chi si tratta

Il Milan ha messo gli occhi su un giocatore granata. È considerato uno dei migliori in Europa e i rossoneri vorrebbero portarlo a Milano.

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. Se Alessio Romagnoli non dovesse rinnovare, a giugno sarebbe necessario un innesto in difesa. Il difensore romano ha infatti il contratto in scadenza proprio nell’estate 2022. È notizia delle ultime ore che la società rossonera avrebbe individuato il profilo ideale in Gleison Bremer del Torino . Centrale forte, fisico ma anche rapido, il brasiliano rappresenta quello che la società rossonera sta cercando.

Nella partita di ieri contro l’Udinese proprio Bremer si è messo in mostra. Ormai è divenuto un punto di riferimento per la squadra allenata da Juric. Il difensore brasiliano è considerato uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Nel corso del 2021 Bremer è cresciuto notevolmente e ha avuto modo di perfezionarsi. Ad oggi rappresenta una certezza nel Torino e in molti puntano su di lui per il futuro. In questa prima parte di campionato il brasiliano ha giocato 12 partite in Serie A, condite da 2 reti e 1 assist. Come riporta Dazn, i numeri sono tutti dalla sua parte. In campionato nessuno è al suo livello, con 91 duelli vinti, 48 intercettazioni, 50 duelli aerei vinti e 105 palle recuperate. Nel posticipo contro l’Udinese ha segnato il secondo gol granata, valevole per la vittoria. È il sesto gol realizzato nel corso del 2021.